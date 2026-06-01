1 июня, 08:51

СК возобновил дело самозанятой из Воронежа, обвиняемой в сокрытии 168 рублей

Обложка © Life.ru

В Воронеже Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела против самозанятого мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль. Сумма, вокруг которой разгорелся скандал, составляет всего 168 рублей, сообщает RG.ru. По данным издания, девушку обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Следственные действия по делу начаты после того, как его вернула прокуратура.

В июне 2024 года органы соцзащиты Воронежа одобрили Елизавете помощь в 350 тысяч рублей на открытие собственного бьюти-кабинета. Контракт действовал до июня 2025 года, и за это время претензий к мастеру не было, однако спустя полгода, в декабре 2025-го, против неё возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Поводом послужило обвинение в сокрытии части дохода — за три месяца он превысил установленный лимит на 56 рублей в месяц, что в сумме дало 168 рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления подготовить доклад по этому делу.

Лантратова вступилась за самозанятую после уголовки из-за 56 рублей

Напомним, самозанятой из Воронежа грозит до шести лет колонии из-за скрытых 168 рублей для соцконтракта. Минимальным наказанием по данной статье является штраф величиной 100 тысяч рублей, рассказал адвокат.

Борис Эльфанд
