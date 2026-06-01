На Сахалине двое детей пострадали от укусов гадюк
Обложка © DALL-E / Life.ru
На Сахалине двое детей пострадали после укусов гадюк. Инциденты произошли в городе Холмске, сообщили в областном Минздраве местному ИА АСТВ.
По данным ведомства, змеи укусили двух мальчиков — 9 и 15 лет.
«Укушены двое детей, мальчики 9 и 15 лет. Девятилетний направлен в детскую областную больницу, второй был направлен в реанимацию», — сообщили в министерстве.
Позже состояние 15-летнего подростка удалось стабилизировать. Его перевели из реанимации в палату.
Девятилетнего ребёнка направили в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.
Врачи напоминают, что после укуса змеи нельзя пытаться самостоятельно разрезать рану, прижигать её или отсасывать яд. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить к медикам.
Особенно опасны такие случаи для детей: из-за меньшей массы тела реакция на яд может развиваться быстрее, поэтому при укусе важно сразу вызвать скорую помощь.
