На Сахалине двое детей пострадали от укусов гадюк

На Сахалине двое детей пострадали после укусов гадюк. Инциденты произошли в городе Холмске, сообщили в областном Минздраве местному ИА АСТВ.

По данным ведомства, змеи укусили двух мальчиков — 9 и 15 лет.

«Укушены двое детей, мальчики 9 и 15 лет. Девятилетний направлен в детскую областную больницу, второй был направлен в реанимацию», — сообщили в министерстве.

Позже состояние 15-летнего подростка удалось стабилизировать. Его перевели из реанимации в палату.

Девятилетнего ребёнка направили в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.

Врачи напоминают, что после укуса змеи нельзя пытаться самостоятельно разрезать рану, прижигать её или отсасывать яд. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить к медикам.

Особенно опасны такие случаи для детей: из-за меньшей массы тела реакция на яд может развиваться быстрее, поэтому при укусе важно сразу вызвать скорую помощь.