ВСУ ударили по школе в Запорожской области в День защиты детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Запорожской области беспилотник атаковал здание начальной школы в Васильевке. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, удар произошёл около шести утра. Целью атаки стало учебное заведение в прифронтовом городе. В результате попадания дрона повреждения получила кровля школы. Информация о других разрушениях сейчас уточняется.

Балицкий заявил, что жертв среди мирных жителей удалось избежать. На момент происшествия людей в здании не было. Глава региона назвал произошедшее целенаправленной атакой по гражданскому объекту.

Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции
А 28 мая ВСУ нанесли удар по территории детского сада в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта.

