Путин поручил выяснить, что мешает местным властям выплачивать штрафы
Президент РФ Владимир Путин поручил ФССП и Верховному суду разобраться, почему муниципальные власти не исполняют судебные решения из-за нехватки бюджетных средств.
Речь идёт о случаях, когда главы муниципалитетов, местных администраций и другие должностные лица не выполняют требования неимущественного характера, указанные в исполнительных документах. Проблема связана с тем, что для исполнения таких решений деньги либо выделяются в недостаточном объёме, либо вовсе не предусмотрены.
ФССП должна до октября 2026 года получить объяснения от руководителей местных органов власти. Верховному суду поручено обобщить судебную практику и представить свои предложения по ситуации до декабря.
