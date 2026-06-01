Путин поручил выяснить, что мешает местным властям выплачивать штрафы

Президент РФ Владимир Путин поручил ФССП и Верховному суду разобраться, почему муниципальные власти не исполняют судебные решения из-за нехватки бюджетных средств.

Речь идёт о случаях, когда главы муниципалитетов, местных администраций и другие должностные лица не выполняют требования неимущественного характера, указанные в исполнительных документах. Проблема связана с тем, что для исполнения таких решений деньги либо выделяются в недостаточном объёме, либо вовсе не предусмотрены.

ФССП должна до октября 2026 года получить объяснения от руководителей местных органов власти. Верховному суду поручено обобщить судебную практику и представить свои предложения по ситуации до декабря.

