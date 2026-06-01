Удар по Лондону стал бы демонстрацией решительности со стороны России, заявил политолог Александр Семченко, отметив, что центры принятия решений Киева находятся в столицах Британии и США. По его словам, у нашей страны есть много серьёзного оружия.

Однако, как полагает эксперт, в мире не боятся Армии России, потому что уверены: мы не применим оружие. Для решения этой проблемы нужна именно демонстрация решительности. Аналитик призвал использовать «Буревестник» без ядерного заряда или «Посейдон» в Северном море.

«Мы правда извинимся, сильно не хотели и сильно сожалеем. Можем даже траур объявить на неделю из-за того, что пол-Лондона стёрто с лица Земли», — сыронизировал собеседник радио Sputnik.

Кстати, по данным Посольства России, из Лондона мечтают о столкновении США и РФ на Украине. Лидеры стран ЕС и НАТО пытаются втянуть Штаты в свои провальные попытки нанести стратегическое поражение России.