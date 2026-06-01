В Махачкале угарным газом отравились шесть человек, в том числе двое детей
В многоквартирном жилом доме по улице Гаджиева в Махачкале произошло массовое отравление угарным газом. Как сообщили в дагестанском управлении МЧС, пострадали шесть человек, включая двоих детей.
«Поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме на улице М. Гаджиева в Махачкале от угарного газа пострадали 6 человек, среди которых двое детей», — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, оно стабильное, угрозы жизни нет. Всех госпитализировали.
Ранее в Дагестане маленькая девочка насмерть отравилась газовоздушной смесью у себя дома — из-за неисправного настенного газового водонагревателя в ванной комнате. В пресс-службе республиканского СК, сообщили, что трагедия произошла 7 марта 2026 года, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
