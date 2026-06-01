«Небольшая месть»: Политолог ответил, отменит ли Сербия безвиз для россиян ради вступления в ЕС

Вопрос о возможной отмене безвизового режима между Сербией и Россией обсуждается всё активнее — на фоне стремления Белграда сблизиться с Евросоюзом. Политолог Богдан Безпалько в беседе с Life.ru предположил, что такой шаг действительно может стать одним из условий ЕС, но далеко не главным.

Отмена безвиза для россиян, желающих посетить Сербию, действительно одно из условий, которые ЕС выдвигает Белграду для дальнейшего сближения. Но, безусловно, это не главное и не основное условие. Богдан Безпалько Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Решающий и принципиальный вопрос, по словам эксперта, — признание независимости Косово. На это, уверен Безпалько, не пойдёт ни нынешний президент Александр Вучич, ни любой другой сербский лидер.

«Это будет означать его политическую смерть», — подчёркивает политолог.

Однако ЕС нужно предъявлять какие-то шаги навстречу. И здесь, считает эксперт, сербские власти могут пожертвовать именно безвизовым режимом с Россией — это стало бы популистской мерой для демонстрации сближения с Евросоюзом. В зоне риска также выдача видов на жительство для большого количества граждан РФ.

Но есть и ещё один, менее очевидный мотив. Безпалько напомнил, что Россия отказалась продавать Сербии по льготной цене свои активы, прежде всего в нефтяной индустрии. Белград хотел получить их фактически в подарок — но не сложилось.

Это ещё и некоторая обида в ответ на то, что часть активов Россия отказалась продавать Белграду по льготной цене, фактически дарить. То есть это такая небольшая месть. Богдан Безпалько Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Таким образом, по мнению политолога, вероятность введения визового режима существует — но продиктована она не столько требованиями Брюсселя, сколько внутренней логикой сербской политики и охлаждением отношений на экономической почве.

Напомним, в Сербии набирают обороты предложения о пересмотре отношений с Москвой. Как рассказал руководитель комитета по делам диаспоры Драган Станоевич, одна из активно обсуждаемых парламентариями идей касается отмены безвизового режима с Россией.