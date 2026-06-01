Минтранс не фиксирует нехватки авиационного керосина на внутреннем рынке
Министерство транспорта России не видит нехватки авиационного топлива на внутреннем рынке. Об этом журналистам заявил глава ведомства Андрей Никитин.
По его словам, в настоящее время дефицит отсутствует. В любой ситуации, подчеркнул министр, власти исходят из интересов отечественных авиакомпаний.
Напомним, сегодня Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз авиакеросина за границу. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года. В кабмине пояснили, что такое решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения сделали для партий, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, для поставок по межправительственным соглашениям, а также для топлива в технологических ёмкостях бортов в пути.
