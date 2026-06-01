1 июня, 10:30

Минтранс не фиксирует нехватки авиационного керосина на внутреннем рынке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Министерство транспорта России не видит нехватки авиационного топлива на внутреннем рынке. Об этом журналистам заявил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, в настоящее время дефицит отсутствует. В любой ситуации, подчеркнул министр, власти исходят из интересов отечественных авиакомпаний.

Напомним, сегодня Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз авиакеросина за границу. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года. В кабмине пояснили, что такое решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения сделали для партий, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, для поставок по межправительственным соглашениям, а также для топлива в технологических ёмкостях бортов в пути.

Юрий Лысенко
