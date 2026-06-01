Минтранс не фиксирует нехватки авиационного керосина на внутреннем рынке

Напомним, сегодня Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз авиакеросина за границу. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года. В кабмине пояснили, что такое решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения сделали для партий, помещённых под таможенную процедуру до вступления запрета в силу, для поставок по межправительственным соглашениям, а также для топлива в технологических ёмкостях бортов в пути.