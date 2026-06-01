Сальдо: Мобильные огневые группы отражают атаку БПЛА на трассе «Новороссия»

В Херсонской области украинские беспилотники предпринимают попытки нанести удары по трассе. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс». Российские военные отражают атаки.

«Внимание, трасса Р-280 «Новороссия» — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА», — говорится в тексте.

Ранее автомобиль скорой помощи попал под атаку беспилотника ВСУ в Брянской области. В результате удара ранения получил медик. Бригада направлялась в посёлок Старый Ропск, чтобы оказать помощь пострадавшей женщине.