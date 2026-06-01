В Госдуме ответили президенту Румынии на просьбу бить по Украине «аккуратнее»
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.ru» назвал провокационным заявление президента Румынии Никушора Дана о том, что России необходимо бить по Украине так, чтобы исключить ущерб для его страны.
«Нет никаких доказательств, что это Россия. Понимаем, что это больше похоже на определённую провокацию. <...> И в это время произошёл инцидент [с БПЛА в Румынии]», — сказал парламентарий.
По его словам, провокация с дроном направлена на более тесное вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, чтобы они начали сбивать российские беспилотники над Украиной с территории альянса.
Напомним, ранее президент Румынии Никушор Дан «разрешил» России бить по Украине, не задевая его страну. По словам политика, за последние два года в Румынии зафиксировали около 20–30 инцидентов с беспилотниками.
