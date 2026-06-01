1 июня, 11:24

Военэксперт Степанов заявил о второй волне передачи ВСУ закупленного у РФ оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Началась вторая волна передачи киевскому режиму вооружений, закупленных ранее у России или СССР, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, теперь акцент смещается на страны Латинской Америки, включая Венесуэлу.

«Сейчас это системная работа и де-факто следующая волна военно-технического обеспечения киевского режима за счёт передачи российского вооружения», — сказал ТАСС Степанов.

По мнению Степанова, если в первую волну страны Восточной Европы, когда-то закупавшие советское и российское оружие, поставляли его ВСУ, то сейчас вторая волна делает акцент на государства Латино-Карибской Америки, и это, по его словам, одно из следствий смены власти в Каракасе и тотального внешнего контроля со стороны Вашингтона.

По мнению эксперта, под ударом могут оказаться все государства, которым РФ поставляла свою продукцию, — на них будут давить, побуждая отдавать военное имущество Киеву.

Эксперт отметил, что фактический суверенитет Венесуэлы в сфере национальной безопасности также передан на внешний контур, и существует высокая вероятность передачи соответствующего военно-технического имущества, несмотря на ограничения и контрактные обязательства, поскольку сейчас не работают ни нормы международного права, ни договорённости по контрактам.

Ранее польский депутат призвал закрыть главный хаб НАТО по поставкам оружия ВСУ в районе Жешува и лишить киевского главаря Владимира Зеленского ордена Белого орла (высшей награды Польши). Поводом стали мероприятия с участием Зеленского, посвящённые деятелям националистического движения. Депутат заявил, что это неслыханный скандал, и если Зеленский останется среди награждённых, он будет позорить этот список.

Анастасия Никонорова
