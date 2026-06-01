Трубопроводная система CEPS в Центральной Европе может стать одной из основных целей для ударов России в случае полномасштабной континентальной войны. Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», это крупнейшая трансграничная сеть НАТО, которую можно назвать «кровеносной системой» альянса.

Протяжённость стратегического трубопровода превышает 5484 километра. Он проходит через территории Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга и Нидерландов.

CEPS была создана ещё во времена холодной войны. Она связывает крупные европейские порты, топливные заводы, склады и авиабазы.

Как отмечается в публикации, эта система способна обеспечить бесперебойные поставки горючего для ключевых военных объектов США в Центральной Европе при масштабном конвенциональном конфликте. CEPS позволяет авиации Штатов и НАТО поддерживать предельную интенсивность боевых вылетов без риска столкнуться с дефицитом топлива на передовых аэродромах.

Ранее западные СМИ писали, что Североатлантический альянс рассматривает принадлежащий Швеции остров Готланд в акватории Балтики в качестве одного из наиболее важных опорных пунктов для сдерживания Российской Федерации. От побережья Калининградской области эту территорию отделяют всего около трёхсот километров, поэтому в штабах НАТО её уже окрестили потенциальной базой для развёртывания истребительной авиации, зенитных ракетных комплексов и тыловых узлов снабжения. Вступившая в блок в 2024 году шведская сторона уже активизировала работы по усилению своего военного присутствия на острове.