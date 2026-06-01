ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:25

«Осталось несколько недель»: В Польше написали об удавке вокруг шеи Зеленского

Myśl Polska: У Зеленского осталось несколько недель для решения судьбы Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский оказался под растущим давлением западных союзников, которые хотят ускорить завершение конфликта. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

По версии авторов материала, мирный процесс зашёл в тупик из-за позиции Киева по территориальным уступкам и переговорному процессу.

«Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», — говорится в статье.

Издание также утверждает, что политические позиции Зеленского слабеют и внутри страны. В материале упоминаются задержания фигур из окружения украинского руководства и проверки, которые могут быть в том числе связаны с попытками оспорить легитимность действующей власти.

«Петля затягивается вокруг шеи самого главы государства», — пишут авторы Myśl Polska.

Отдельно издание связывает ситуацию с дедлайном, который ранее обозначил президент США Дональд Трамп. По мнению авторов, Вашингтон уже перешёл к прямым мерам давления на Киев, включая ограничения по поставкам зенитных ракет.

Аналитики дали Трампу неделю, чтобы решиться бросить Украину
Аналитики дали Трампу неделю, чтобы решиться бросить Украину

В материале также говорится, что Евросоюз постепенно дистанцируется от Киева и готовится к собственным контактам с Москвой.

На этом фоне, считают авторы Myśl Polska, у Зеленского остаётся всё меньше времени для дипломатического решения.

BZ: В Европе растёт готовность к переговорам с Путиным
BZ: В Европе растёт готовность к переговорам с Путиным

«У него есть в лучшем случае несколько недель на то, чтобы спасти — дипломатическим путем — то, что еще осталось от Украины», — резюмирует издание.

В тему звучат и недавние заявления постпреда России при ООН Василия Небензи. Он уже сообщил, что никаких переговоров с Киевом сейчас нет и в помине, поскольку РФ представила свои условия, на которые Украина не реагирует.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar