Владимир Зеленский оказался под растущим давлением западных союзников, которые хотят ускорить завершение конфликта. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

По версии авторов материала, мирный процесс зашёл в тупик из-за позиции Киева по территориальным уступкам и переговорному процессу.

«Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», — говорится в статье.

Издание также утверждает, что политические позиции Зеленского слабеют и внутри страны. В материале упоминаются задержания фигур из окружения украинского руководства и проверки, которые могут быть в том числе связаны с попытками оспорить легитимность действующей власти.

«Петля затягивается вокруг шеи самого главы государства», — пишут авторы Myśl Polska.

Отдельно издание связывает ситуацию с дедлайном, который ранее обозначил президент США Дональд Трамп. По мнению авторов, Вашингтон уже перешёл к прямым мерам давления на Киев, включая ограничения по поставкам зенитных ракет.

В материале также говорится, что Евросоюз постепенно дистанцируется от Киева и готовится к собственным контактам с Москвой.

На этом фоне, считают авторы Myśl Polska, у Зеленского остаётся всё меньше времени для дипломатического решения.

«У него есть в лучшем случае несколько недель на то, чтобы спасти — дипломатическим путем — то, что еще осталось от Украины», — резюмирует издание.

В тему звучат и недавние заявления постпреда России при ООН Василия Небензи. Он уже сообщил, что никаких переговоров с Киевом сейчас нет и в помине, поскольку РФ представила свои условия, на которые Украина не реагирует.