MWM: В Ереване заметили армянский Су-30СМ с иранскими ракетами Yasin
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors
В Ереване заметили армянские Су-30СМ российского производства с установленными иранскими авиабомбами Yasin. Как пишет американский журнал Military Watch Magazine, республика приобрела у нашей страны четыре истребителя, однако вооружение для них решила искать в Тегеране.
Известно, что вышеуказанные ракеты класса «воздух-воздух» могут сбивать различные наземные цели — снаряды планируют к ним и способны преодолевать достаточно больше расстояние.
Ранее в Южно-Китайском море заметили Су-30МКК ВВС НОАК с российскими ракетами Р-77. В паре с ними работали противокорабельные самолёты YJ-91.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.