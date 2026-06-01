MWM: В Ереване заметили армянский Су-30СМ с иранскими ракетами Yasin

В Ереване заметили армянские Су-30СМ российского производства с установленными иранскими авиабомбами Yasin. Как пишет американский журнал Military Watch Magazine, республика приобрела у нашей страны четыре истребителя, однако вооружение для них решила искать в Тегеране.

Известно, что вышеуказанные ракеты класса «воздух-воздух» могут сбивать различные наземные цели — снаряды планируют к ним и способны преодолевать достаточно больше расстояние.

Ранее в Южно-Китайском море заметили Су-30МКК ВВС НОАК с российскими ракетами Р-77. В паре с ними работали противокорабельные самолёты YJ-91.