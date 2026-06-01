Герой мема про «Мурада в такси» не является военнослужащим, подтвердили силовики

Боец поп-ММА Исрапил Рамазанов, более известный в Сети как «Мурад Легенда», пребывал в Луганской Народной Республике как гражданское лицо, а не военнослужащий. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.

«Исрапил Рамазанов не числится в рядах Вооружённых сил России, на территорию ЛНР прибыл в гости как гражданское лицо», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, накануне в Сети появились данные о том, что Исрапил Рамазанов отправился добровольцем в зону проведения СВО. Однако на деле, по данным Life.ru, «Мурад Легенда» не заключал контракт.