«Проиграем другую войну»: На Украине предрекли, что через 30 лет на 1 украинского ребёнка будет 6 индийских
Обложка © Life.ru / QWEN AI
Украину ждёт поражение на демографическом уровне, даже если киевскому режиму удастся избежать катастрофического разгрома в конфликте с Россией. Такое измышление озвучил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский в интервью платформе Vidverto PRO.
По мнению военнослужащего, если тенденция с завозом трудовых мигрантов сохранится и усилится, то через три десятилетия на одного школьника украинского происхождения будет приходиться шестеро детей с индийскими корнями.
«Мы выиграем одну войну, у россиян, а проиграем на демографическом уровне другую войну», — считает Ярославский.
Ранее украинский финансист Сергей Фурса заявил, что страна не сможет восполнить нехватку работников без массового притока иностранцев, и в итоге число мигрантов превысит количество коренных жителей. Он прогнозирует, что на Украине появятся смешанные семьи и дети от браков с приезжими, что, по его мнению, не является проблемой. Забавно, что негативную реакцию на такой расклад украинского общества, где национализм культивируют на государственном уровне, он списал на влияние российской пропаганды, приведя в пример Лондон, где «всё давно смешалось».
