Кровля многоэтажки горит в подмосковном Звенигороде на площади 300 кв. м

В подмосковном Звенигороде на Почтовой улице загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Местные жители публикуют кадры возгорания на крыше дома. Над зданием клубится густой дым. Данные о пострадавших и причинах возгорания пока уточняются. На месте уже работает МЧС.

Ранее в торговом центре «Миля» на юго-востоке Москвы (район Жулебино, улица Генерала Кузнецова) вспыхнул пожар — из здания экстренно эвакуировали 500 посетителей и сотрудников. Очаг возгорания находился на втором этаже, предположительно, в одном из ресторанов.