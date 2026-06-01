Кровля многоэтажки горит в подмосковном Звенигороде на площади 300 кв. м
В подмосковном Звенигороде на Почтовой улице загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
Местные жители публикуют кадры возгорания на крыше дома. Над зданием клубится густой дым. Данные о пострадавших и причинах возгорания пока уточняются. На месте уже работает МЧС.
Ранее в торговом центре «Миля» на юго-востоке Москвы (район Жулебино, улица Генерала Кузнецова) вспыхнул пожар — из здания экстренно эвакуировали 500 посетителей и сотрудников. Очаг возгорания находился на втором этаже, предположительно, в одном из ресторанов.
