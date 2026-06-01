Мультики и рисунки: Обстановку в Кремле перед вручением ордена «Мать-героиня» сняли на видео

В Кремле сегодня дети — это главные участники всех событий, так как 1 июня — Международный день защиты детей. Журналист Александр Юнашев показал закулисье перед вручением орденов «Родительской славы» и «Мать-героини». Кадры опубликованы в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Несколько многодетных семей собрались сегодня в кремлёвском зале. Все они пришли со своими детьми. В ожидании церемонии малыши нетерпеливо интересуются, что их ждёт. Чтобы сбавить градус детского любопытства, сотрудники администрации президента предложили ребятам раскраски, конструкторы, мультфильмы, пазлы. Долго приглашать к играм детей не пришлось.

«Кого ты рисуешь?» — спросил Юнашев у маленькой принцессы в белом. «Я рисую Малыша», — пояснила девочка, имея в виду персонажа известного мультсериала «Барбоскины».

Как сообщалось накануне, президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей проведёт церемонию награждения в Кремле. Глава государства вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей.