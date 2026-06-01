«Спорт должен сближать»: Карякин осудил федерацию шахмат Украины, жаждущую «крови русских»
© ТАСС / Евгений Мессман
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал Федерацию шахмат России (ФШР), которая обжаловала заявления президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Последний оскорбительно высказался о России и призвал к «убийству русских». Карякин заявил Life.ru о недопустимости таких выпадов в спорте.
Позиция Александра Камышина давно известна, как и в целом позиция федерации шахмат Украины. Поэтому эти заявления опять-таки не вызывают никакого удивления, разве что только сожаление. Потому что спорт должен объединять, спорт должен сближать страны, а тут, к сожалению, наоборот.
Сенатор Анатолий Широков разделяет мнение гроссмейстера. Его не удивляют слова Камышина, ведь он просто транслирует мнение властей нацистского режима, который сегодня захватил власть на Украине. А вот что касается позиции российской шахматной федерации, то здесь позиция абсолютно взвешенная, подчеркнул политик. Он напомнил, что шахматы — это древняя и мудрая игра, которая подразумевает прежде всего наличие ума, логики, но никак не уважения к насилию, к убийствам и так далее.
Поведение Камышина никак не коррелируется с характером шахмат как вида спорта, потому что спорт подразумевает равное состязание равных людей, в результате которого выясняется, кто сильнее, или кто умнее, или кто быстрее, или кто выше.
Широков заверил, что ФШР идёт по абсолютно правильному пути и никаких перегибов здесь нет. Камышин перешёл границу дозволенного и должен понести ответственность, уверен сенатор.
Напомним, Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации с просьбой открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Ситуация развивается на фоне споров вокруг допуска российских шахматистов к международным турнирам. Камышин открыто призывал к «убийству русских».
