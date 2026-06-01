«Спорт должен сближать»: Карякин осудил федерацию шахмат Украины, жаждущую «‎крови русских»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал Федерацию шахмат России (ФШР), которая обжаловала заявления президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Последний оскорбительно высказался о России и призвал к «убийству русских». Карякин заявил Life.ru о недопустимости таких выпадов в спорте.

Позиция Александра Камышина давно известна, как и в целом позиция федерации шахмат Украины. Поэтому эти заявления опять-таки не вызывают никакого удивления, разве что только сожаление. Потому что спорт должен объединять, спорт должен сближать страны, а тут, к сожалению, наоборот. Сергей Карякин Вице-чемпион мира по классическим шахматам, сенатор Российской Федерации

Сенатор Анатолий Широков разделяет мнение гроссмейстера. Его не удивляют слова Камышина, ведь он просто транслирует мнение властей нацистского режима, который сегодня захватил власть на Украине. А вот что касается позиции российской шахматной федерации, то здесь позиция абсолютно взвешенная, подчеркнул политик. Он напомнил, что шахматы — это древняя и мудрая игра, которая подразумевает прежде всего наличие ума, логики, но никак не уважения к насилию, к убийствам и так далее.

Поведение Камышина никак не коррелируется с характером шахмат как вида спорта, потому что спорт подразумевает равное состязание равных людей, в результате которого выясняется, кто сильнее, или кто умнее, или кто быстрее, или кто выше. Анатолий Широков Сенатор РФ

Широков заверил, что ФШР идёт по абсолютно правильному пути и никаких перегибов здесь нет. Камышин перешёл границу дозволенного и должен понести ответственность, уверен сенатор.

Напомним, Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации с просьбой открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Ситуация развивается на фоне споров вокруг допуска российских шахматистов к международным турнирам. Камышин открыто призывал к «убийству русских».