1 июня, 13:11

Кравцов сообщил о штатном старте основного периода сдачи ЕГЭ-2026

Стол выпускника на ЕГЭ. Обложка © Life.ru

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начался в штатном режиме — все пункты работают по графику, организационные процессы отлажены. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Для нас важно, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно и спокойно. Мы создали все необходимые условия для честной и объективной оценки знаний выпускников», — сказал глава министерства.

Ранее Life.ru выяснил, как правильно питаться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и сессию на высокие баллы. Кроме того, учитель математики рассказала о правилах поведения на экзамене: если запрещённые предметы (шпаргалку или телефон) найдут до начала, организаторы просто попросят оставить их при входе без санкцийю. Если их обнаружат во время экзамена, то составят акт об удалении с указанием причины, и тогда выпускнику придётся подать заявку на пересдачу, однако сдать экзамен можно будет только в сентябре.

Анастасия Никонорова
