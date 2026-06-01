«Целиком отдаёшься»: Дочь Александра Михайлова подтвердила роман с Петром Рыковым

Дочь народного артиста России Александра Михайлова — Мирослава — впервые подтвердила слухи о романе с коллегой Петром Рыковым, отметив, что её совершенно не смущает 20-летняя разница в возрасте. По словам девушки, рядом с новым парнем она чувствует себя защищённой.

«Девочке всегда хочется оставаться маленькой и беззащитной. Это очень важный фактор для меня», — заявила Мирослава Михайлова.

Она уточнила, что познакомилась с коллегой по цеху на съёмочной площадке. Их объединяет не только общая профессия, но и общие жизненные ценности, а также качества характера, например, умение радоваться творческим успехам друг друга без малейшего ощущения профессиональной конкуренции.

«Если ты любишь человека, то целиком отдаёшься чувству. <...> Мне важно чувствовать человеческую душу. Это самый важный фактор», — подчеркнула звезда в интервью NEWS.ru.

Ранее Мирослава Михайлова сообщила о расставании. Супруги прекратили отношения в мае прошлого года, однако публично девушка объявила об этом только недавно.