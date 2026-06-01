«Дима» из магазина: В Ростове чуть не пропал трёхлетний путешественник, уехавший из дома на автобусе в другой район

В Ростове-на-Дону трёхлетний ребёнок самостоятельно уехал на общественном транспорте в другой район города и зашёл в продуктовый магазин. Об этом сообщил региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ДПЧС).

Мальчик, который называл себя Димой, пришёл в «Магнит» утром и рассказал продавцу, что приехал на автобусе. Говорил ребёнок плохо, свою фамилию назвать не смог. Продавец незамедлительно позвонил в службу 112.

Оператор центра обработки вызовов приняла сигнал и пока полиция со скорой были в пути, запустила поисковую программу. Система 112 соединила этот звонок с похожим инцидентом в Советском районе: оттуда в 7:45 ушёл трёхлетний Тимофей, пока родители спали.

Сопоставив данные, оператор связалась с семьёй — «Дима» оказался тем самым Тимофеем. Счастливые родители забрали юного путешественника из отдела полиции. Ребёнок в безопасности. Благодаря слаженным действиям работника магазина и диспетчера, всё закончилось хорошо.

