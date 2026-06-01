«Прихожу и расслабляюсь»: В Тюмени школьницы плетут сети, чтобы помочь бойцам победить

В полку «Содействие 72» при ДОСААФ Тюмени трудятся юные активистки — две сестры, которых здесь называют только по имени и отчеству. Первой пришла Надежда Алексеевна, а через полгода привела за руку и Елену. За год девочки сплели больше десяти маскировочных сетей, поделились с Life.ru в пресс-службе Народного фронта.

Елена рассказала, что сначала просто заметила — сестра постоянно куда-то уходит до семи вечера. На Новый год Надя взяла её с собой на ёлку, там она впервые увидела сеть и поинтересовалась, как её плетут. Ей показали, предложили попробовать, и процесс пошёл.

«Дома я как бы напрягаюсь, что у меня злость появляется за то, что мне говорят что-то делать, а я хочу отдохнуть. А сюда я прихожу и расслабляюсь, домой уже прихожу счастливая. Когда я прихожу сюда, меня это успокаивает тем, что мы сплели сеть и это поможет нашим военным поскорее победить», — поделилась девочка.

Две юные сестры из Тюмени плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Видео © Народный фронт

Сёстры признались, что позже в их полку будет подкрепление — к ним присоединится младшая, которая пока только заканчивает детский сад.

Ранее в Удмуртии разгорелся скандал вокруг помощи фронту: группу пожилых женщин, которые сплели уже 145 тысяч метров маскировочных сетей для бойцов СВО, выставили на улицу из помещения, арендованного у ДОСААФ. Региональное отделение организации уведомило волонтёров о досрочном расторжении договора, но когда неравнодушные попытались выяснить причины, председатель отделения сначала сослался на нарушение санитарных норм, а затем заявил, что бабушки превратили офис в производственный цех, что портит «эстетическое восприятие» помещения.