Мать погибшего армянского военнослужащего не пустили на мероприятие Пашиняна

Мать погибшего армянского военнослужащего не смогла попасть на агитационную встречу премьер-министра Никола Пашиняна с избирателями. Как пишет News.am, Мариам Варданян хотела передать главе правительства скульптуру в виде чёрного сердца — символа боли семей, которые потеряли родных на войне.

Однако путь ей преградила полиция. Женщина пыталась обратиться к собравшимся, но её слова оказались заглушены музыкой из динамиков.

«Меня возмущает поведение премьера на фоне трагедии тысяч семей, потерявших родных», — сказала она.

Напомним, личные встречи Никола Пашиняна с гражданами постоянно обрастают скандалами. Например, недавно он прогнал женщину, не согласную с ним. Глава правительства прямо сказал: на таких мероприятиях жалуют только убеждённых сторонников.