Euroclear просит приостановить взыскание 200 миллиардов евро по иску ЦБ РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear Bank обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение судебного решения по иску Банка России о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Ходатайство было подано бельгийским Euroclear 29 мая после того, что иск Центробанка был полностью удовлетворён, а 27 мая ЦБ попросил выдать исполнительный лист по делу для принудительного исполнения постановления.

Напомним, в конце 2025 года ЦБ подал иск к Euroclear. Российский регулятор потребовал возместить убытки на сумму более 200 миллиардов евро, возникшие из-за заморозки активов РФ в Европе. Суд в Москве удовлетворил иск, Центробанк потребовал исполнить его немедленно. Ответчик попытался обжаловать решение. Агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз ищет варианты о поддержке Euroclear после решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с депозитария 200 миллиардов евро.