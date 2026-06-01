Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 15:21

МИД вызвал представителя Литвы из-за планов уничтожить могилы советских солдат

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы

Российский МИД. Обложка © Life.ru

Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России, где ей заявили решительный протест в связи с варварскими планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Речь идёт о ликвидации захоронения советских солдат и офицеров в городе Вевис. Военнослужащие пали в боях за освобождение Литвы от фашистов.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов продолжает набирать обороты. Это происходит несмотря на демарш Москвы от 30 апреля, который был связан с аналогичными действиями в центре Шяуляй.

СК завершил дело литовца, глумившегося над могилами советских солдат

В конце апреля временную поверенную Литвы Йоланту Тубайте также вызывали в российский МИД. Тогда причиной стали действия Вильнюса по демонтажу захоронения советских военнослужащих в городе Шяуляй.

Юрий Лысенко
