МИД вызвал представителя Литвы из-за планов уничтожить могилы советских солдат

Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России, где ей заявили решительный протест в связи с варварскими планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Речь идёт о ликвидации захоронения советских солдат и офицеров в городе Вевис. Военнослужащие пали в боях за освобождение Литвы от фашистов.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов продолжает набирать обороты. Это происходит несмотря на демарш Москвы от 30 апреля, который был связан с аналогичными действиями в центре Шяуляй.

В конце апреля временную поверенную Литвы Йоланту Тубайте также вызывали в российский МИД. Тогда причиной стали действия Вильнюса по демонтажу захоронения советских военнослужащих в городе Шяуляй.