В России зафиксировали проблемы с доступом к Python
Российские разработчики столкнулись с перебоями в доступе к PyPI — главному репозиторию пакетов для Python, откуда берут библиотеки для машинного обучения, анализа данных, автоматизации и ИИ-проектов. О проблеме жалуются в Сети, её наличие подтверждают данные сервиса для отслеживания сбоев Detector404.
Так, за последний час сообщения поступали из нескольких регионов — чаще всего жаловались в Орловской, Курской, Липецкой, Брянской и Тульской областях. За сутки 88% обращений касались сбоя сайта.
Ранее Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке, которая идёт от имени ведомства: в поддельных письмах утверждается, что с 1 июня якобы готовятся ограничения против информационных ресурсов и многодневные перебои в работе интернет-сервисов, но ведомство заявило, что это сообщение — фейк и никаких подобных мероприятий не запланировано.
