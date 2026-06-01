1 июня, 15:36

МИД Казахстана опроверг данные СМИ об идее создать центры для мигрантов из ЕС

Мигранты в Словении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paul prescott

МИД Казахстана официально опроверг данные газеты Politico об обсуждении возможности создания в республике центров приёма мигрантов, которым отказали в пребывании в Евросоюзе. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ерлан Жетыбаев.

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — сказал он. По словам спикера, в настоящее время Астана и Брюссель думают над упрощением визового режима и возвращением соотечественников, которые незаконно пребывают в других странах.

Напомним, по данным Politico, власти Нидерландов, Австрии, Дании, Германии и Греции обсуждают возможность создания «центров возврата» за пределами Евросоюза. Ожидается, что лишних мигрантов будут свозить в страны-партнёры, среди которых — Казахстан и Узбекистан.

Матвей Константинов
