«Неадекватность реакции»: Лихачёв рассказал о переговорах с Гросси по ситуации вокруг ЗАЭС

На переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси российская сторона донесла позицию о неадекватности реакции агентства на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, в том числе в Энергодаре. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

«По требованию министерства иностранных дел была донесена [до Гросси] позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на всё, что происходит сегодня на Запорожской АЭС и Энергодаре», — сказал Лихачев.

Ранее Алексей Лихачёв заявил, что если глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси станет генеральным секретарём ООН, это положительно скажется на отношениях всемирной организации с Россией. А ещё он пошутил, что, после назначения Гросси на новую должность, будет ждать от него «проставы» аргентинским вином.