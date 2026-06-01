Многодетная семья французов получила орден от Путина на церемонии в Кремле
Владимир Путин и многодетная семья в Кремле. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
В Кремле президент России Владимир Путин наградил в Международный день защиты детей многодетную семью Сорлин, которая переехала в Москву из Франции и уже получила гражданство РФ. Отец семейства Фабрис Сорлин признался, что на Западе ему устроили настоящие гонения из-за приверженности традиционным ценностям.
Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин воспитывает с Фабрисом 10 детей. Путин наградил многодетную мать орденом «Мать-героиня». На церемонии семья из Франции не только выразила уверенность в победе РФ, но и вручила главе государства статую Богоматери.
Как уже писал Life.ru, в Международный день защиты детей президент России Владимир Путин вручил государственные награды многодетным родителям. Среди награждённых оказалась семья Сорлин, переехавшая из Франции в Россию в 2015 году и ныне проживающая в Москве.
