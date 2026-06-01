Путин поприветствовал участников соревнований по шахматам «Белая ладья»

Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Текст публикует пресс-служба Кремля. Глава государства указал на глубокую историю проведения таких турниров в нашей стране.

«История проведения ваших турниров насчитывает уже более полувека. Они всегда вызывают большой интерес среди любителей шахмат разных возрастов, по праву славятся духом честного соперничества и доброжелательной атмосферой, становятся для участников и гостей из России и зарубежных стран настоящим праздником спорта, знаний и дружеского общения», — говорится в приветствии.

Российский лидер отметил, что состязания вновь объединили талантливую молодёжь, которая стремится к вершинам мастерства, и выразил уверенность, что «Белая ладья» продолжит развиваться, укреплять статус и расширять географию, содействуя популяризации шахмат в стране и в мире. Президент пожелал юным шахматистам успехов.

Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле поздравил россиян с Днём защиты детей, отметив, что к этому празднику в стране всегда особое, тёплое отношение. Глава государства подчеркнул, что многодетные семьи, которые находятся сегодня в зале, ярко олицетворяют такую заботу, щедро одаряя каждого ребёнка любовью и поддержкой.