1 июня, 17:18

Не победить, а возглавить: В Татарстане решили основательно взяться за развитие киберспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hananeko_Studio

В Татарстане задумались о создании школы видеоигр и формировании собственных киберкоманд. Проект обсуждается на базе Университета Иннополис совместно с «Движением первых», рассказал «Татар-информу» министр по делам молодёжи республики Азат Кадыров.

По словам чиновника, учить будут не столько игровым навыкам. В первую очередь — тому, что виртуальный мир не заменяет реальность, из него нужно уметь вовремя выходить и контролировать время, проведённое за монитором.

В министерстве считают, что любовь к геймингу нужно не победить а возглавить: неправильно клеймить видеоигры и требовать от всех прекратить в них играть. Это всего лишь один из вариантов досуга, который важно чередовать с другими занятиями. Главное — не допускать зависимости.

Геймеры высоко оценили игру «Гостомельские богатыри» о первых днях СВО

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не намерен вводить ограничения на доступ к популярным зарубежным видеоиграм. В ведомстве пояснили, что пока не видят причин для блокировки таких проектов, как Battlefield и FIFA. Такой ответ последовал после того, как в суды начали поступать иски к крупным иностранным игровым студиям.

Юрий Лысенко
