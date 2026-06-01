Путин наградил Орденом Пирогова коллектив детского НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Указ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

«За большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом Пирогова», — говорится в документе.

Напомним, сегодня в России отмечают Международный день защиты детей. В честь праздника Владимир Путин провёл в Кремле церемонию награждения многодетных семей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Среди прочих, своё получила семья Сорлин, приехавшая из Франции.