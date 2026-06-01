Средства ПВО за день сбили 33 украинских беспилотника над регионами РФ

За минувший день российские системы ПВО сбили 33 украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны. «Птички» уничтожали над четырьмя регионами страны — Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.

«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Напомним, российские зенитчики активно работают и в зоне проведения СВО. За сутки на 1 июня они сбили девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ.