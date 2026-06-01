Нетрезвый петербуржец головой разбил входную дверь на станции метро

Ранним утром 31 мая сотрудник транспортной безопасности метрополитена сообщил в полицию Калининского района о неизвестном, разбившем входную дверь на станции «Политехническая». Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Северной столице.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. В ГУ МВД рассказали, что недалеко от места происшествия наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал ранее неоднократно судимого 47-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил головой стекло входной двери метро.

Сумма ущерба пока неизвестна. На данный момент мужчина получил административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.