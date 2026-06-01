Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ищет сокровища и не даёт работать: В Steam появится цифровой пёс, который живёт на рабочем столе

В Steam выходит Collie Companion — виртуальный пёс для рабочего стола

Обложка © Steam

В магазине Steam готовится к выходу Collie Companion — приложение, которое поселит на рабочем столе компьютера виртуального питомца. Программа уже привлекла внимание тех, кто мечтал о собаке, но не готов к реальной ответственности.

Цифровой пёс бегает прямо поверх открытых окон, требует к себе внимания, периодически обижается на хозяина и активно отвлекает от работы. Он умеет искать сокровища, а встроенная система прогресса позволяет его дрессировать, прокачивать и наряжать в забавные аксессуары.

Кормить виртуального друга тоже придётся — забывчивость может сказаться на его настроении. Но главное, что в отличие от живого четвероногого, этот компаньон не оставляет шерсти на клавиатуре, не грызёт провода и не требует ежемесячных трат на корм и ветеринаров.

Collie Companion выглядит как идеальный вариант для любителей животных, проводящих много времени за компьютером. Дата выхода — 2 июня.

Ранее Life.ru рассказывал, что в болгарском Народном собрании появился необычный сотрудник — лабрадор Ровер, который служит поводырём для слабовидящего депутата Ивана Янева от блока «Прогрессивная Болгария». Политик уже изучил с собакой здание парламента, чтобы та водила его по маршрутам на пленарных заседаниях и в комитетах.

Юрий Лысенко
