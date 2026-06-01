Сирены второй раз за день зазвучали в Киеве

В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса по оповещению населения.

Помимо столицы, сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В течение дня в ряде регионов Украины уже вводились аналогичные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Российские военные нанесли удары по объектам в Одессе и Одесской области. Целью стали склады с военными грузами, поступившими через портовую инфраструктуру региона.