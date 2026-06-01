Американская делегация в ближайшее время планирует посетить Киев и Москву. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Заявление прозвучало во время форума «Архитектура безопасности», который прошёл в украинской столице.

«Они подтвердили. То, что они планируют прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву», — приводит слова главы офиса издание «Новости.Live».

Ранее Буданов* сообщил, что глава режима Владимир Зеленский поставил задачу ускорить завершение конфликта на Украине. По словам чиновника, украинские власти хотели бы добиться прекращения боевых действий до наступления зимы. Также он отметил, что считает завершение конфликта в обозримой перспективе вполне реалистичным.

