В Госдуме хотят увеличить лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей

Действие режима налога на профессиональный доход для самозанятых предлагается продлить до 2035 года. С таким обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Речь идёт о специальном налоговом режиме, введённом в 2019 году в качестве эксперимента. В настоящее время он действует до конца 2028 года. Самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц и ИП, а предельный годовой доход ограничен суммой 2,4 млн рублей.

Гусев отмечает, что этот формат занятости стал одним из наиболее популярных способов легальной работы для граждан, позволяя совмещать самостоятельную деятельность с трудовым договором и снижая административную нагрузку.

«Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству. Но если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — отметил Дмитрий Гусев в письме, текст которого есть в распоряжении Life.ru.

По мнению депутата, текущий лимит дохода уже не соответствует экономической реальности. Он предлагает увеличить его с 2027 года до 3 млн рублей и в дальнейшем ввести ежегодную индексацию, чтобы учитывать рост цен и расходов граждан.

В обращении подчёркивается, что такие меры позволят сохранить привлекательность режима самозанятости, поддержать развитие малого бизнеса и снизить долю теневой занятости.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили освободить самозанятых матерей от уплаты налога на профессиональный доход (НПД) на год, начиная с момента рождения ребёнка. Если поправку примут, то она вступит в действие с 1 января 2027 года.