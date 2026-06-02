История о массовом заражении туберкулёзом в ульяновской психбольнице оказалась фейком

В социальных сетях появилась информация о якобы массовом заражении туберкулёзом в Ульяновской областной психиатрической больнице имени Копосова. Однако Министерство здравоохранения региона опровергло эти данные, назвав их недостоверными.

По информации ведомства, в одном из отделений медучреждения действительно было выявлено четыре случая туберкулеза среди пациентов, но массовости нет. Все заболевшие были оперативно обследованы.

Пациенты с подтверждённым диагнозом, а также лица, контактировавшие с ними, были переведены в противотуберкулезный диспансер в соответствии с действующими санитарными правилами. На его базе организовано специализированное отделение для пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Главный врач больницы Ольга Гаврилина пояснила, что люди с психическими расстройствами относятся к группе повышенного риска по туберкулёзу и регулярно проходят флюорографическое обследование. По её словам, в учреждении действует система профилактики и лечения, включая специализированное отделение и работу фтизиатров.

После выявления случаев заболевания в больнице провели дезинфекционные мероприятия и определили круг контактных лиц. Часть пациентов проходит профилактическое лечение. Случаев заражения среди сотрудников не выявлено.

Ранее Минздрав России подготовил обновлённый стандарт лечения туберкулёза у детей и подростков, предусматривающий изменения в длительности терапии и составе медицинского наблюдения. Средняя продолжительность лечения одного случая туберкулёза у несовершеннолетних увеличится до одного года. В действующей версии стандарта этот срок составляет 270 дней.