2 июня, 01:52

В День защиты детей ВСУ дважды атаковали школу в Запорожской области

В День защиты детей в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области школа дважды подверглась атакам украинских беспилотников. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своём Telegram-канале.

Последствия удара по школе в Васильевке. Видео © Telegram / На одной волне с Главой Романиченко

По её словам, утром по зданию образовательного учреждения был нанесён удар FPV-дроном, в результате чего повреждена кровля. Позднее, около 19:00 по мск школа вновь была атакована — на этот раз беспилотником самолётного типа. Второй удар привёл к более серьёзным повреждениям здания.

А 28 мая ВСУ нанесли удар по территории детского сада в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. В результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения.

Обложка © Telegram / На одной волне с Главой Романиченко

Артём Гапоненко
