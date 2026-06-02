Женщина в США вышла замуж за умирающего в хосписе от рака возлюбленного

В США женщина вышла замуж за своего возлюбленного, который находился в хосписе и страдал от редкой формы рака костей. Об этом сообщает CNN.

27-летняя Келли Питерс заключила брак со своим партнёром, у которого была диагностирована саркома Юинга. Церемония прошла прямо в хосписе, где мужчина получал паллиативную помощь. Организовать свадьбу удалось всего за несколько часов при участии волонтёров учреждения.

Спустя десять дней после церемонии мужчина скончался. Келли позже рассказала, что благодарна за возможность провести последние дни жизни партнёра уже в статусе его законной супруги.

Ранее в Индии была раскрыта схема с фиктивными браками, в рамках которой женщина выходила замуж за неженатых мужчин, а затем исчезала с деньгами и ценностями. История произошла в округе Бид штата Махараштра.