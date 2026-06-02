Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 02:23

Генпрокуратура подала новый иск к основателю «Русагро» Мошковичу

Вадим Мошкович. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы

Генеральная прокуратура подала очередной имущественный иск к основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу. В списке ответчиков также его бывшая супруга Наталия Быковская и экс-гендиректор агрохолдинга Максим Басов. Всех троих обвиняют в мошенничестве.

Речь идёт об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. Иск подали в рамках закона о контроле за расходами госслужащих. Документ уже зарегистрировали в суде. Судебную беседу по новому иску назначили на 4 июня.

Задержание адвоката Карабанова может быть связано с делом «Русагро»

Детали нового требования пока не раскрывают. Но в начале мая Хамовнический суд уже удовлетворил похожий иск. Тогда государству передали более половины акций ПАО «Группа Русагро». Также со счетов предпринимателя списали около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. Под процедуру попали также земельные участки Наталии Быковской и активы Максима Басова. Сумма ущерба по делу превышает 86 миллиардов рублей — цифра, которая впечатляет даже искушённых наблюдателей.

Лия Мурадьян
