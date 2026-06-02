ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 03:13

Взрыв ракеты New Glenn парализовал стартовую площадку на мысе Канаверал на годы

Разпушения на площадке мыса Канаверал. Обложка © X / Cameron Schwartz

Разпушения на площадке мыса Канаверал. Обложка © X / Cameron Schwartz

Восстановление стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал после инцидента с ракетой New Glenn может занять около двух лет. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

По его словам, опыт NASA показывает, что восстановление подобной инфраструктуры требует значительного времени, даже при ускоренных темпах работ. Он отметил, что полное восстановление стартовой площадки может быть завершено ориентировочно к 2028 году.

NASA примет участие в расследовании взрыва при запуске ракеты New Glenn
NASA примет участие в расследовании взрыва при запуске ракеты New Glenn

Ранее сообщалось, что тяжёлая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний. Глава компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что причины инцидента пока устанавливаются. В компании уточнили, что во время испытаний произошла нештатная ситуация, при этом никто из сотрудников не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • NASA
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar