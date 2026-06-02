Взрыв ракеты New Glenn парализовал стартовую площадку на мысе Канаверал на годы

Восстановление стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал после инцидента с ракетой New Glenn может занять около двух лет. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

По его словам, опыт NASA показывает, что восстановление подобной инфраструктуры требует значительного времени, даже при ускоренных темпах работ. Он отметил, что полное восстановление стартовой площадки может быть завершено ориентировочно к 2028 году.

Ранее сообщалось, что тяжёлая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний. Глава компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что причины инцидента пока устанавливаются. В компании уточнили, что во время испытаний произошла нештатная ситуация, при этом никто из сотрудников не пострадал.