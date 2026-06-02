2 июня, 04:41

После падения обломков БПЛА загорелось здание предприятия под Белгородом

Обложка © Оперштаб Белгородской области

В городе Алексеевка Белгородской области произошло возгорание на территории предприятия после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Город подвергся атаке со стороны ВСУ. Системами ПВО был сбит беспилотник, однако его обломки упали на территорию промышленного объекта. В результате загорелись здание предприятия и находившееся внутри оборудование.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Минобороны сообщило о перехвате 148 украинских беспилотников за ночь
Ранее сообщалось, что в селе Бочковка Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребёнок. Бригада скорой помощи доставила 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног в детскую областную клиническую больницу.

Артём Гапоненко
