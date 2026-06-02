Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Италии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Италии в акватории Тирренского моря. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 22 км от города Паола, население которого составляет 12,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 240 км. О каких-либо разрушениях и пострадавших не сообщается.

