Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Италии в акватории Тирренского моря. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 22 км от города Паола, население которого составляет 12,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 240 км. О каких-либо разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, как из-за землетрясения на юге КНР было эвакуировано свыше семи тысяч человек. Толчки привели к серьёзным разрушениям: как минимум 13 жилых домов получили значительные повреждения.

Артур Лапсаков
