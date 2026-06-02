Трамп вспомнил об идее присоединить Канаду к США после новостей о рецессии

Американский президент Дональд Трамп вновь обратил внимание на Канаду, вспомнив про идею сделать страну 51-м штатом США. Политик прокомментировал новости о начавшейся в соседнем государстве технической рецессии.

«Пятьдесят первый штат», — написал американский лидер в соцсети Truth Social, сославшись на материал агентства Bloomberg о том, что в Канаде впервые с момента пандемии 2020 года зафиксировано снижение реального ВВП.

Внутри Канады всё тоже неспокойно. Ранее Life.ru писал, что провинция Альберта в октябре проведёт референдум о возможном отделении от Канады. Одобрение вопроса не приведёт к немедленному отделению, а лишь даст правительству мандат на запуск юридических действий, подчеркнула глава региона.