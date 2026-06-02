Комментарии в Telegram обернулись уголовным делом для 19-летнего парня в Донецке

Сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали 19-летнего жителя Донецка, которого подозревают в распространении материалов с признаками оправдания терроризма и призывами к насилию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По информации силовиков, молодой человек публиковал комментарии в Telegram. Следствие считает, что в своих сообщениях он поддерживал деятельность одного из украинских террористических формирований и высказывался за нанесение ракетных ударов по территории Донецкой Народной Республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ФСБ, расследование ведётся по статье, предусматривающей ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, её оправдание или пропаганду.

«Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на активность украинских спецслужб в интернете. По данным ФСБ, через социальные сети и мессенджеры предпринимаются попытки вовлечения молодых людей в противоправную деятельность, связанную с экстремизмом и терроризмом, включая распространение запрещённых призывов и подготовку диверсий.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку подрыва железнодорожной инфраструктуры в Новороссийске. Задержан гражданин 1993 года рождения, который действовал по заданию украинских спецслужб.