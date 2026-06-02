2 июня, 06:50

Rolls-Royce не доехали: Мажор из ФРГ кинул на ₽1 млрд автосалоны Москвы с люксовыми машинами

31-летнего гражданина Германии Илана Йозефа Медведева задержали в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве с поставками люксовых автомобилей. Об этом сообщает SHOT.

Илан Йозеф Медведев. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, Медведев обещал состоятельным клиентам и официальному дилеру Rolls-Royce в России привезти дорогие машины из Европы. Однако автомобили до покупателей так и не дошли, а сам посредник перестал выходить на связь.

Сумму ущерба предварительно оценивают примерно в 1 млрд рублей. Силовики провели обыски в его поместье на Рублёвке. Адвокат Александр Добровинский сообщил SHOT, что его клиенты готовят коллективный иск.

Медведев регулярно жил и появлялся в России, ранее учился в МГИМО. С 2022 по 2024 год он уже проходил по делу о мошенничестве и некоторое время находился под домашним арестом.

Колёса-призраки: Россияне потеряли 1 млрд при попытке купить недорогие авто из Кореи

Ранее Life.ru рассказывал, как юристу Дмитрию Клеточкину предъявили обвинение в покушении на особо крупное мошенничество. Дело связано с некоторым гражданско-правовым спором, в котором он представлял интересы клиента.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
