Пьяных водителей в России хотят лечить

В России могут появиться дополнительные меры воздействия на водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. МВД, Минздрав и Минюст получили поручение проработать вопрос о введении обязательной медицинской реабилитации для таких нарушителей.

Соответствующая инициатива включена в план реализации государственной стратегии по повышению безопасности дорожного движения. Ведомствам предстоит оценить возможность назначения не только наказания, но и обязательных медицинских мероприятий для лиц, уличённых в нетрезвом вождении.

Речь идёт о прохождении диагностики, профилактических программ, лечения или медицинской реабилитации, если будет установлена связь нарушения с употреблением психоактивных веществ. Предполагается, что такие меры смогут применяться как к лицам, совершившим административные правонарушения, так и к тем, кто привлекается к уголовной ответственности за преступления в сфере дорожного движения.

«Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ», — говорится в правительственном плане.

Ожидается, что результаты работы будут представлены в правительство до 2027 года. Кроме того, МВД и Минздрав должны подготовить изменения в порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Поправки коснутся случаев, когда провести процедуру в полном объёме невозможно из-за состояния человека.

Власти рассчитывают, что новые подходы помогут не только наказывать нарушителей, но и снижать риск повторного появления нетрезвых водителей на дорогах.